Specialtransport-firma i Tyskland transporterede 30 meter lange varmevekslere

De to tunge kombinationer, hvoraf den ene målte 6,7 meter i bredden og 8 meter i højden og den anden 6,1 meter i bredden og 7,6 meter i højden, bugtede sig gennem det bjergrige Oberbayern som konvoj og nåede på på transportens fjerde dagen planmæssigt frem til havnen i Passau.



- Det er en god følelse, når du kan stole 100 procent på dit team og den anvendte transportteknologi, og alt fungerer problemfrit, siger Reinhard Treutler.





Efter endt transport over land skulle varmevekslerne fragtes videre med skib fra Passau til Canada, hvor de skal bruges i et anlæg til behandling af flydende naturgas.



I alt var Baumann-teamet til stede med seks trækkere, som blev brugt som både trækkende og skubbende enheder i forbindelse med stigninger på op til 12 procent.

Af: Redaktionen - Vi har kørt med Goldhofer-sværgodsmoduler i flere år, som, i takt med højere krav til aksellasten, gradvist er blevet skiftet ud med den nye serie af THP/SL-L Goldhofer, fortæller Matthias Kirschner, der er kørselsleder hos Baumann.- De nye, lette moduler er meget mere kraftfulde og meget robuste takket være deres forstærkede rammekonstruktion og den gennemprøvede pendulakselteknologi med drejekranskobling, siger Matthias Kirschner.Faktisk har den nye THP / SL-L-serie fra Goldhofer et akseltryk på 26 ton pr. akselinje med en hastighed på 20 kilometer i time. Deres robuste konstruktion og høje bøjningsmoment kombineret med en meget lav egenvægt tillader en høj brugsfrekvens inden for vejtransport.Transporten af de to spiralviklede varmevekslere, der vejede henholdsvis 274 ton og 278 ton, måtte af sikkerhedsmæssige årsager gennemføres i dagtimerne. På grund af de enorme dimensioner af de to køretøjskombinationer var det nødvendigt for konvojen hovedsageligt at bevæge sig ad mindre veje.Til transporten af den 274 ton tunge varmeveksler blev der brugt et trailertog bestående af 18 plus10 aksellinjer af typen THP/SL-L. Dermed kom det op på 69 meter i længden og en totalvægt på 433 ton. Den 278 ton tunge varmeveksler bestod af et anhængertræk bestående af 16 aksellinjer af typen THP/ST og 14 aksellinjer af typen THP/SL-L og kom op 72 meters længde og en totalvægt på 450 ton.Under hele transporten var der, udover politieskorte, også et kørselssikkerhedsteam med flere køretøjer til stede for at fjerne og efterfølgende genopbygge forhindringer som trafikskilte og trafiklys. På udsatte steder blev der udlagt køreplader i stål og vejkryds blev sikret.Baumann-transportteamet havde alle hænder fulde, idet de skulle håndtere de mange trafik-øer og 90 graders sving. Køretøjerne skulle konstant flyttes rundt, for at klare de skarpe sving. Teamet havde ligeledes travlt med at udligne og kompensere for de undertiden ekstreme sideskråninger. Til dette formål var der, for hvert køretøj, en operatør til rådighed, som kunne gribe ind.- De nye 200 t drejekrans-anhængere fra Goldhofer var, sammen med vores nye tilt-indikator med alarm, en stor hjælp her. Dermed havde vi hele tiden et overblik og var klar til at gribe ind, hvis det blev nødvendigt, siger Reinhard Treutler, der er projektleder hos Baumann.





