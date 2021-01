Bokstraileren har fire aksler og en lift på to meter

Torsdag 7. januar 2021 kl: 12:01

Af: Redaktionen Boks-opbygningen på traileren, der har cyklistværn i begge sider, består af et tag udført i 30 mm GRP-krydsfiner. Siderne er udført i 20 mm GRP-krydsfiner monteret med 350 mm skurreliste nederst, mens bunden er med en ståldørkplade.







Der er fire binderinge i for- og bagende. Bagerste er der monteret en 2.500 kg Zepro lift med 2.000 mm stålplade. I venstre side er der monteret en Kel-Berg plastværktøjskasse. Derudover har traileren to ekstra lufttanke.





Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Der er lift på første aksel, mens fjerde aksel selvstyrende.





Den nye bokstrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Ø.S.G A/S beskæftiger 60 mand og råder over 40 trækkende enheder.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.