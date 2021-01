Svenske lastbilproducenter tog samlet 57 procent af det tunge marked

Onsdag 6. januar 2021 kl: 13:56

Af: Jesper Christensen Ifølge bilstatistikken fra De Danske Bilimportører over nyregistrerede lastbiler over 16 ton i 2020 tog Scania ligesom i 2019 førstepladsen efter fulgt af Volvo Trucks, Mercedes-Benz, MAN, DAF, Renault Trucks og Iveco.









Tilbagegangen i antal nyregistrerede lastbiler i 2020 skyldes for en stor dels vedkommende, at lastbilproducenterne i en periode i foråret 202 havde lukket ned for produktionen. Noget af tilbagegangen skyldes angiveligt også, at der allerede i efteråret 2019 var tegn på aftagende økonomisk vækst.









Hordan tallene for 2021 vil komme til at se ud, kan på nuværende tidspunkt være svært at vurdere, da corona-tiden endnu ikke et overstået kapitel.













Mærke 2020 2019 Antal Andel Antal Andel Scania 1.007 30,80 % 1.499 33,51 % Volvo Trucks 871 26,64 % 1.042 23,30 % Mercedes-Benz 660 20,18 % 779 17,42 % MAN 460 14,07 % 717 16,03 % DAF 174 5,32 % 278 6,22 % Renault Trucks 47 1,44 % 94 2,10 % Iveco 38 1,16 % 64 1,43 % Dennis Eagle 10 0,31 % - - Rosenbauer 2 0,06 % - - Toni Maurer 1 0,03 % - - I alt 3.270

4.473



(Kilde og tabel: Bilstatistik fra De Danske Bilimportører) Men 2021 kan meget vel gå hen at blive et talmæssigt godt år i forhold til 2020, da der må være et efterslæb fra 2020, som bliver trukket med ind i 2021.

