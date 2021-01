Vognmand i Viborg valgte Volvo med kroghejs

Mandag 4. januar 2021 kl: 13:54

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den tre-akslede Volvo FM 460 6x2 er opbygget med et MULTILIFT Ultima 21Z.56-kroghejs med en tip- og optrækskapacitet på 21 ton med en tipvinkel på ca. 49 grader. Krogen er hydraulisk tiltbar og forskydelig med 1.100 + 1.300 mm.Hejset kan klare kasselængder på op til 6,3 meter. Det har desuden hydraulisk udskydbar centermonteret kofanger. Kofanger er inklusiv følere tilsluttet hejsets hydraulik, så hejset ikke kan tippe uden, at kofangeren er kørt ind.Af ekstra funktioner kan nævnes automatisk sekvenskontrol, il-gang for ekstra høj hastighed ved af og pålæsning af tomme containere, hurtig-tip der reducerer tiptiden med ca. to trediedele samt Safe Speed, som giver bevægelsesdæmpning ved aflæsning.Viborg Vognmandsforretning råder over 22 lastbiler med diverse trailere, kærrer, blokvogne og kraner.