Finansloven har 75 millioner kroner til grøn omstilling af busser

Onsdag 23. december 2020 kl: 12:22

Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone

Nedbringelse af øvrige emissioner

Acceleration af grøn omstilling

Geografisk spredning af puljemidlerne

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Opgjort i antal busser er der tale om, at 146 busser fremover kommer til at køre grønnere. Med midler fra puljen understøttes projekter til omstilling af i alt 25 elbusser samt 121 busser, der skal køre på hvo-biodiesel.- Transportsektoren står for en stor del af CO2-udledningen i Danmark, og skal vi nå vores målsætning om en reduktion på 70 procent CO2 i 2030, så må vi understøtte den grønne omstilling i hele landet. Derfor giver vi en økonomisk hjælpende hånd til regionale busruter og busser i ø-kommuner til at dække en del af de meromkostninger, der følger med grøn omstilling af busser, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Det er Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der administrerer buspuljen, og styrelsen modtog 12 ansøgninger, heraf ni regionale ansøgninger og tre ansøgninger fra ø-kommuner.Forud for aftalekredsens beslutning om udmøntning af puljen har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderet ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:Partierne bag finansloven har besluttet at udmønte midler til ti ansøgninger. Alle tre ø-kommuner modtager midler fra puljen, mens syv regionale ansøgninger ligeledes tildeles midler.