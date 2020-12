- Indrejserestriktioner bliver skærpet

Onsdag 23. december 2020 kl: 11:27

Er primær omsorgsperson for mindreårige børn (skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.)

Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i Danmark (skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.)

Indrejser med henblik på godstransport

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark, der befinder sig i Storbritannien, vil fortsat kunne indrejse i Danmark. Der vil dog gælde en kraftig opfordring til danskere, der vender hjem fra Storbritannien, om at lade sig teste ved indrejse og gå i selvisolation i 10 dage.- Desværre kan vi konstatere, at en ny mutation af COVID-19, som angiveligt er særlig smitsom, er udbredt i Storbritannien. Det er alvorligt, og i den her situation handler det om at begrænse antallet af personer i Danmark, der er smittede med den muterede virus, mest muligt. Derfor har vi besluttet at indføre skærpede indrejserestriktioner for udlændinge med bopæl i Storbritannien. Til de danskere, der hjemvender til Danmark fra Storbritannien, lyder samtidig en kraftig opfordring til at lade sig teste og selvisolere ved ankomsten til Danmark, siger justitsminister Nick Hækkerup.Foruden de skærpede indrejserestriktioner forlænges flyveforbuddet for Storbritannien midlertidigt til og med torsdag 24. december 2020. De skærpede indrejserestriktioner vil herefter gælde fra 25. december til og med 3. januar 2021.