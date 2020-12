Omdeling af post frem til udgangen af august er sikret

Mandag 21. december 2020 kl: 20:48

Af: Redaktionen Efterfølgende er der indgået aftale med Post Danmark om befordringspligten for den pågældende periode på uændrede vilkår.- Vi sender færre og færre fysiske breve til hinanden, og det gør det til en økonomisk udfordring at løfte befordringspligten. Jeg havde gerne set, at det var lykkedes at komme i mål med en varig løsning på, hvordan vi kan holde fast i, at borgere og virksomheder kan sende og modtage post uanset, hvor i landet, man bor. Jeg må dog erkende, at der umiddelbart ikke var opbakning til den model regeringen havde lagt frem, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Med det godkendte aktstykke og med den indgåede aftale med Post Danmark er der skabt ro til, at der i det nye år kan optages drøftelser på ny om en mere varig aftale om rammerne for befordringspligten.Det omtalte aktstykkets indhold er fortroligt, oplyser Transportministeriet.