Travleden er hersker på sjællandsk havn

Mandag 21. december 2020 kl: 15:12

25 - 30 procent af Sjællands containermarked

Stor betydning for lokale virksomheder



Af: Redaktionen Når Kalundborg Havn 1. marts tager Ny Vesthavn i drift, bliver det - som vil tidligere har nævnt her på transportnyhederne.dk - med APM Terminals som operatør og med skibe fra Maersk Line ved kajen. APM Terminals har lejet et større areal på Ny Vesthavn, og samtidig flytter Mærsk Line hele sin sjællandske søværts containertrafik fra CMP og havnen i København til Kalundborg HavnReparationen af Ny Vesthavn er nu så fremskreden, at Ny Vesthavn bliver helt klar til at blive sat i drift mandag 1. marts. Fra den dag vil et samlet areal på ca. 80.000 kvadratmeter være i brug for A.P. Møller-Mærsk-gruppens havneselskab APM Terminals, som etablerer en containerterminal på Ny Vesthavn. Mere specifikt råder APM Terminals over hele den østlige del af Ny Vesthavn, som fra start har været øremærket til containerterminal, et stykke af kajgaden samt et areal syd for containerterminalen.Samtidig har APM Terminals sørget for at få den første kunde til containerterminalen - verdens største containerrederi Maersk Line, som ikke tidligere har haft Kalundborg som destination. Med den nye aftale vil Mærsk på Sjælland bruge Kalundborg Havn og flytter dermed al sin containertrafik fra København til Kalundborg.Det er en aftale, som Kalundborg Havn har arbejdet på gennem længere tid, og som nu er en realitet.- Jeg vil først og fremmest rette en stor tak til vores nye kunder APM Terminals og Mærsk Agency Denmark A/S. Jeg er rigtig glad for, at de ser samme potentiale i Kalundborg, som vi gør. Kalundborg Havn er med det dybe vand og placeringen lige ud til T-ruten det oplagte sted for Sjællands containerhavn, og den opfattelse deler vi heldigvis med APM Terminals og Mærsk Agency Denmark A/S, siger havnedirektør for Kalundborg Havn, Bent Rasmussen.Inden Kalundborg Havn satte gang i byggeriet af Ny Vesthavn, blev der udarbejdet en business case, hvor et af potentialerne for indtjeningen var, at Kalundborg Havn ville varetage 25 procent af det sjællandske containermarked. Med den nye aftale er denne forudsætning mere end opfyldt, idet aftalen med APM Terminals og Mærsk Agency Denmark A/S samt eksisterende volumener fra start vil trække ca. 30 procent af det sjællandske containermarked til Kalundborg.- Jeg er glad for, at Kalundborg Havns bestyrelse samt tidligere havnebestyrelser og bestyrelsesformænd samt ikke mindst kommunalbestyrelsen undervejs i hele processen lige fra VVM-redegørelse, lokalplan til business case og lånegaranti har givet os deres fulde opbakning og i den grad har troet på os. Da vi besluttede at bygge Ny Vesthavn, var det jo på basis af et udviklingsscenarie. Men dagens aftale har vist, at det af og til lønner sig at være modige, fremsynede og stå fast, siger Bent Rasmussen.Aftalen vil ikke kun få betydning for Kalundborg Havn. Den vil også vil være til gavn for virksomhederne i kommunen og regionen. Deres transportveje bliver kortere, og en containerterminal af den størrelse vil give mere beskæftigelse til mange virksomheder omkring containerterminalen og dermed også flere arbejdspladser.Med containerterminalens opstart vil der ifølge Kalundborg Havn formentlig også komme en øget lokalisering af lagre og logistikcentre i Kalundborg.- Og endelig må denne her aftale være det sidste skub, der skal til for at sætte fart i den endelige aftale om at udbygge resten af rute 23 til motorvej, siger Bent Rasmussen.Rute 23 er vejen, der forbinder Kalundborg med byerne mod øst.- Det er selvsagt vigtigt, at infrastrukturen til og fra Kalundborg er i orden. I den forbindelse bliver vi også nødt til at henlede opmærksomheden på rute 22, som i den grad også trænger til en udbygning. Man må huske på, at al trafik sydfra til havne og industrikoncentrationen i Kalundborg jo går ad rute 22, siger Bent Rasmussen.Rute 22 er vejen, der forbinder Kalundborg med byerne mod syd.