Lastbilerne kan håndtere containere i det grønlandske terræn

Torsdag 17. december 2020 kl: 12:35

Af: Redaktionen De to nye lastbiler er tre-akslede Scania'er med træk på alle seks hjul. De to biler, der er solgt og leveret af Scania-forhandleren Stiholt's lastbilsælger Christian Pedersen, supplerer to næsten tilsvarende biler, som Stiholt leverede for ca. fire år siden med stort set samme specifikationer og opbygninger.Scania'erne har den særlige bogstavbetegnelse - HHZ - i chassisbetegnelsen, hvor det første H står for høj styrke, det næste H for høj chassishøjde, mens Z'et dækker over, at bilerne er leveret med 3x39 mm bladfjedre for og 8x30 mm bladfjedre bag. Chassiset er desuden udført i XT-version med forstærket frontparti med beskyttelsesplade under motoren, stålkofanger, beskyttelsesgitre foran forlygter, forstærket træktøj med 40 tons trækkapacitet, ekstra robuste sidespejle mm.Opbygningerne, som opbyggervirksomheden Sawo i Sørup har stået for, består af Multilift ULT26S.51 kroghejs til håndtering af 20-fods containere på op til 26 ton. Kroghejsene er udviklet til militært brug. De er fastmonteret på chassiset uden tipfunktion, men til gengæld er de forrest udrustet med CHU-rammer (Container Handling Units), der kan griber fat i fronten af containerne. Når de trækkes op på ladet, kører kantskinnerne på containerne henad et sæt vippe-ruller bagtil. Forrest på chassiserne har Stiholt i Hjørring desuden monteret 20-tons hydrauliske Sepson-spil og efterfølgende klargjort bilerne til levering. Forinden er de blevet lakeret, undervognsbehandlet og rustbeskyttet af Nordjysk Autolakering i Sæby.Drivlinerne på de nye biler til Royal Arctic Line består af sekscylindrede 13-liters rækkemotorer på 410 hk tilkoblet seks-trins fuldautomatiske Allison-gearkasser. Forakslerne er 9-tons aksler med navreduktion, mens tandembogierne er 30-tons med navreduktion. Det giver en teknisk totalvægt på max. 39 tons på de tre enkeltmonterede aksler, der kører på 395/80R22.5 terrændæk.Lastbilerne har afgørende betydning for levering af friske forsyninger til indbyggerne i Grønland. Når RAL-skibene, der sejler i pendulfart langs kysterne, kommer til en bygd, hejses først et landgangsfartøj ned på vandet. Derefter hejses en 20-fods container ned på landgangsfartøjet, og til sidst hejses landgangslastbilen ned på landgangsfartøjet.Så går turen ind til kysten, hvor lastbilen trækker containeren op med kroghejset og kører i land direkte på stranden. Mens lastbilen kører op til bygdens butik, sejler landgangsfartøjet tilbage efter flere lastede containere og retur med de tomme. Når leveringen er gennemført, køres lastbilen tilbage på landgangsfartøjet og sejles ud til skibet. Herefter hejses container, lastbil og til sidst landgangsfartøjet tilbage på skibet, som fortsætter til næste bygd. Og her starter hele operationen forfra.Royal Arctic Line er ejet af Grønlands hjemmestyre og står for forsyningssikkerheden mellem Grønland og omverdenen.