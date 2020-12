- Der er sket betydelige fremskridt

VOGNMANDSORGANISATION OM TIRSDAGENS POLITIFORLIG

Onsdag 16. december 2020 kl: 12:01

Af: Redaktionen Efter måneder med lange sagsbehandlingstider og forskelsbehandling mellem landsdele, lægger politiforliget, der blev indgået sent tirsdag, op til at Vejdirektoratet fremover skal stå for tilladelserne til særtransporterne. Ifølge DTL ser det dermed ud til, at der bliver taget varigt hånd om problemet.- Det er godt at se, at det ikke udelukkende er langsigtede strukturelle udfordringer, men også helt aktuelle - og selvskabte - problemer, der finder sin løsning i forliget. Det er godt politisk håndværk, siger Erik Østergaard.Aftaleparterne er blevet enige om at frigøre over100 politibetjente gennem en ressortoverdragelse, så afviklingen af teori- og køreprøver, udstedelse og administration af kørekort samt udstedelse af takografkort overdrages fra politiet til Færdselsstyrelsen.Erik Østergaard mener, at det giver god mening af overføre opgaver til Færdselsstyrelsen, da der ikke er mangel på politimæssige opgaver. Ved at frigøre ressourcer hos politiet - og fastholde dem hos politiet - kan man styrke den operative indsats.- Mange af de overførte opgaver er primært administrative. Så også her har politiforliget taget et opgør med en årelang praksis, der ikke har været hensigtsmæssig. I DTL hilser vi det meget velkomment, siger Erik Østergaard.Aftaleparterne er desuden blevet enige om, at den samlede betaling for teori- og køreprøve forhøjes fra 600 kroner til 1.000 kroner, hvoraf de 200 kroner går til at medfinansiere ressortoverdragelsen af visse færdselsopgaver, og de resterende 200 kroner går til medfinansiering af fastholdelsen af ca. 115 politiårsværk i politiet med henblik på at styrke den operative kapacitet. Regeringen og partierne bag forliget forventer, at der i forbindelse med ressortoverdragelsen forventes en overgangsperiode på et ti to år med indfasning af it og ny opgavetilrettelæggelse.- Det er en god aftale for transportbranchen. Det vil gøre en række processer langt mere smidige til gavn for både vognmænd og chauffører. Og afsætter desuden politiressourcer til andre og vigtigere opgaver. At pengene fra forhøjelsen forbliver i dels den nye ressortfordeling, dels i styrkelsen af politiet indsats, er kun en yderligere bonus ved forliget. Så fra DTL skal der lyde en stor tak til partierne bag aftalen, siger Erik Østergaard.