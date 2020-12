Transportmesse i Herning udskydes til efteråret 2021

Tirsdag 15. december 2020 kl: 20:56

Bred opbakning fra branchen



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Udsættelsen til september sker i respekt for corona-situationen og i tæt dialog og samarbejde med branchen og messekomitéen, hvis ønsker og behov er afgørende for tidspunktet for en messe. Med til beslutningen hører et medansvar for udstillernes lange forberedelsestid og investering i messen, siger administrerende direktør i MCH A/S, Georg Sørensen, der var projektleder på den første transportmesse i Herning i 1988.- Personligt værdsætter jeg den store dedikation og det stærke fællesskab omkring Transport-messen. Sammen ser vi nu frem til september 2021 og til i fællesskab at samle hele transportbranchen for 16. gang i MCH, siger Georg Sørensen.Blandt de udstillere, der bakker op om udsættelsen af Transport 2021, er opbyggervirksomheden Sawo, der er Nordeuropas største leverandør af lasthåndteringsudstyr. Sawo har udstillet på Transport-messen siden lanceringen i 1988 og vil være med igen til september.- Vi glæder os over, at MCH har udvist rettidig omhu ved at udsætte messen til september, hvor vi ser frem til at vise vores store produktprogram for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi har været med på alle Transport-messerne siden starten og havde en virkelig god messe i 2019. Transport-messen er vigtig, fordi den formår at samle hele branchen, siger Ivan Chrost, der er bestyrelsesformand i Sawo A/S.Hos Lastas i Hedensted, der er en af de markedsledende forhandlere af blandt andet trailere i Skandinavien, er de ikke i tvivl om, at Transport-messen er det rigtige sted at møde kunder og leverandører.- Vi bakker op om udsættelsen af Transport 2021 til september og ser frem til, at branchen igen kan samles til tre udbytterige og spændende dage i Herning. Vi glæder os til at møde vores kunder og til at præsentere dem for de mange nyheder, vi lancerer i 2021, siger Anders Larsen fra Lastas.Hos MCH mærker man, at det personlige møde er savnet. Udstillerne ser frem til at møde deres kunder og samarbejdspartnere igen, og det vækker også glæde hos den projektansvarlige for messen.- Opbakningen er både særdeles værdsat og nødvendig, og vi oplever en samlet transportbranche, der vil messen, så vi ser nu frem til at fortsætte de gode dialoger og til sammen at planlægge en bred, tryg og stærk messe til september, siger projektleder i MCH Nikolaj Jørgensen.Transport 2021 gennemføres 16.-18. september 2021 i MCH Messecenter Herning og byder på tre dage med udstillere fra hele branchen, kåringer, konkurrencer, aktiviteter og konferencer i trygge rammer.I foråret 2019 samlede Transport 2019 i alt 375 udstillere og blev besøgt af 30.427 mennesker.