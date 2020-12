​Scanias nye serie af high-tech gearkasser

Tirsdag 15. december 2020 kl: 15:02

Om de nye high-tech-gearkasser fra svenske Scania:



De nye serie high-tech AMT-gearkasser (Automated Manual Transmission) er udviklet for endnu bedre køreegenskaber og bæredygtighed

Gearkasserne byder på større spændvidde mellem gearene, op til 1 procent lavere brændstofforbrug og lavere støjniveau

De er lettere, hurtigere, mere effektive og i stand til at håndtere op til 3.700 Nm drejningsmoment

Gearkassehusene er udført i aluminium, har reduceret intern friktion og mere økonomiske gearudvekslinger

Der er indbygget retarder med forøget retarderkapacitet samt flere smarte og effektive kraftudtagsmuligheder

Gearkasserne sikrer, at forbrændingsmotorer fortsat kan indgå i bæredygtige transportløsninger

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det nye gearkasseprogram er et fremragende eksempel på Scania's teknologiske forspring, når det gælder vores kunders muligheder for at opnå endnu bedre brændstof- og transporteffektivitet på en bæredygtig måde, siger Alexander Vlaskamp.Scania har en lang tradition for at tilbyde automatiserede, manuelle gearkasser under Scania Opticruise-navnet, der blev introduceret tilbage i de tidlige 1990’ere.Alexander Vlaskamp peger på, at det for Scania er absolut nødvendigt at investere massivt i at udvikle et helt nyt gearkasseprogram, selvom Scania allerede er kendt for at tilbyde nogle af de bedste løsninger på markedet.- Vores nye gearkasser besidder de forbedrede egenskaber, der er forudsætningen for at kunne levere endnu mere effektive og bæredygtige transportløsninger i det kommende årti. En afgørende egenskab er et langt større spændvidde mellem gearene, så de i endnu højere grad passer til Scanias lavomdrejnings-filosofi med økonomiske udvekslingsforhold i drivlinerne. Det er fundamentet for yderligere forbedring af brændstoføkonomien for kunderne, siger Alexander Vlaskamp.De første kundesolgte lastbiler med G33CM-baserede Scania Opticruise-løsninger går i produktion i 1. kvartal 2021.