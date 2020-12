Antallet af togpassagerer er gået ned

Fredag 11. december 2020 kl: 15:31

Af: Redaktionen - Coronasituationen er lige nu kritisk, og det er nødvendigt at tage vidtgående tiltag for at begrænse smittespredningen. DSB kunne onsdag konstatere, at langt over halvdelen af passagererne blev hjemme. Det er positivt, at så mange danskere følger opfordringerne og bliver hjemme, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Jeg vil endnu engang opfordre til at huske at holde god afstand til hinanden og bruge mundbind og håndsprit, hvis du skal afsted - og til at blive hjemme, hvis det er muligt.Der var 66 procent færre passagerer over Storebælt onsdag 9. december 2020 i forhold til samme dato sidste år. I de seneste fire uger har der været mellem 40-50 procent færre rejsende på strækningen i forhold til normalt. Der var ligeledes 60 procent færre rejsende med S-tog 9. december, hvor der de seneste fire uger har været 30-40 procent færre passagerer.- Det er rigtig godt at se, i hvor høj grad danskerne tager anbefalingerne til sig, selvom det slider alle steder. Nu kommer juletiden. Her skal man være opmærksom på, at hvis man vælger at aflyse sin rejse med DSB, så kan man i øjeblikket få billetten refunderet, også selvom det er en Orangebillet, siger Benny Engelbrecht.DSB er det første trafikselskab, der leveret trafiktal for onsdag 9. december, men det er forventeligt, at passagertal fra andre trafikselskaber vil vise en lignende tendens.Interesserede kan hente en kort status-rapport for den kollektive trafik pr. 10. december