Priserne er sat for grønne erhvervsrabat på Storebælt

Fredag 11. december 2020 kl: 12:30

Af: Redaktionen Den grønne rabat samler de tre nuværende rabattyper - erhvervsrabat, bizz-rabat og omsætnings-/volumenrabat - til én grøn straks-rabat. Alle erhvervskøretøjer med en Storebælt erhvervsaftale, der kører grønt og samtidig benytter automatisk betaling, kan opnå rabatten.





At køre grønt betyder, at kørertøjet enten opfylder Euro 6-normen eller er en el- eller brintbil. Lastbiler og busser kan opnå en grøn rabat på 13 procent.





For erhvervspersonbiler bliver den grønne rabat højere, da den grønne rabat også indeholder 2018 takstnedsættelsen for automatisk betaling på 15 procent og samlet er på knap 28 procent.





Priser for passage for erhvervskunder uden og med grøn rabat





Køretøjstype Listepris 2021 Rabatpris 2021 MC / personbil under 3 m 130,00 kr. 92,00 kr. Personbil under 6 m 245,00 kr. 177,00 kr. Personbil med anhænger 375,00 kr. 270,00 kr. Lastbil under 10 m 610,00 kr. 531,00 kr. Lastbil 10 til 20 m 965,00 kr. 840,00 kr. Lastbil over 20 m og under 60 t 1.450,00 kr. 1.262,00 kr. Særtransporter 4.965,00 kr. 4.320,00 kr.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.