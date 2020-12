Lastbilkontrol afdækkede brud på cabotage-regler

Torsdag 10. december 2020 kl: 12:45

Af: Redaktionen Kontrollen startede blandt andet på Aarhus Havn, hvor politiets tilstedeværelse efter et par timer kunne ses på nationaliteten af køretøjer, der kørte til havnen.- Når først vi har været på Aarhus Havn i nogle timer, er rygterne ude i branchen, hvorefter der stort set kun kommer lastbiler med danske nummerplader, siger lederen af politiets Tungvogncenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.Ud over Aarhus så foretog politiet også kontroller i Rønde, Lisbjerg og rastepladserne Blankhøj og Pedersminde.

14 sager om cabotage

Der blev i løbet af de tre dage blandt andet fundet 14 sager om overtrædelse af cabotage-reglerne, heriblandt blev to danske speditørvirksomheder sigtet for medvirken. Herudover blev der optaget rapporter om brud på køre- og hviletidsbestemmelserne og kontrolapparater, reglerne for godskørsel, vejbenyttelsesafgift og en del overlæs samt fejl og mangler.





- Som det er i øjeblikket er det op til den enkelte betjents fornemmelse at finde konkrete overtrædelser på cabotage. Der skal også lidt held til. Men det bliver forhåbentlig nemmere at kontrollere udenlandske lastbiler for cabotage og kombineret transport efter 1. januar, da alle den type transporter skal lade sig registrere på virk.dk, siger Claus Kjær-Pedersen, der tilføjer, at det således bliver nemmere at få et overblik over, hvor meget cabotage-kørsel der reelt bliver udført.





