Vognmand har trukket trailer ud i Hampen

Tirsdag 8. december 2020 kl: 13:19

Af: Redaktionen Den nye trailer er bygget op over et letvægts-chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger, som giver meget stabilt chassis, og med cyklistværn i begge sider. På chassiset er der også monteret en lukket og galvaniseret pallekasse i hver side.Gardin-opbygning har et 400 mm manuelt hævetag monteret med et afisnings-system. I hver side er der tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere og samlet 24 brædder. I bagenden er der to sandwich stålbagdøre med plywood og to indbyggede stanglukker pr. dør.Bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker, der er TÜV-godkend til 9.000 kg. Bunden er forsynet med tre gange seks 80 x 50 mm sokler, der flugter på tværs. Derudover er traileren forsynet med hulkantskinner inklusiv surringsringe i kantrammen.Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første og tredje aksel har lift-funktion. Derudover er tredje aksel selvstyrende. Traileren er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.Den nye gardintrailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.