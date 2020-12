10 gasdrevne renovationslastbiler kører ud i Sønderborg

Onsdag 2. december 2020 kl: 16:00

Af: Redaktionen ProjectZero er et demonstrationsprojekt for hele verden, som skal vise, hvordan man gennem samarbejde og handlinger kan reducere CO2-udslippet og samtidigt skabe grønne arbejdspladser. Et af fokusområderne i projektet er "tung transport". Herunder er der vedtaget ni initiativer, som skal bidrage til CO2-reduktionen. Fokus på brændstoftyper og bæredygtigt brændstof og infrastruktur er to af initiativerne. Det er her, gaslastbilerne kommer til at spille en stor rolle.De 10 Scania gaslastbiler kører på klimavenlig biogas og er helt klimaneutrale med hensyn til deres energiforbrug i driften. Helt konkret betyder det en besparelse på fossil dieselolie på ca. 130.000 liter og ca. 351 ton CO2-reduktion på de 10 gaslastbiler pr. år.Udover klimavenligheden er støjniveauet også reduceret. Det lave støjniveau er en stor fordel, når renovationslastbilerne skal hente affald hos borgerne i Sønderborg Kommune.Det er ikke første gang, at Scania leverer klimavenlige køretøjer til Sønderborg. For godt fire år siden investerede busoperatøren Umove i 44 nye Scania Citywide LE gasbusser, som ud over at køre på certificeret biogas også er indrettet til at medtage fire cykler både på by- og landruterne.Tankningen af gasbusserne sker på gasfyldestationer, som Sønderborg Kommune har investeret i. Bussernes brændstofkapacitet er på 1.280 liter biogas komprimeret til 200 bar fordelt i fire alu-/kulfibertanke, som er placeret på bussernes tag.Visionen om at blive C02-neutral i 2029 blev skabt af tænketanken Futura Syd i 2007 og bakkes op af byrådet i Sønderborg og en række partnere.