Krusaa-vognmand kører ud med ny tre-akslet kærre

Onsdag 2. december 2020 kl: 10:38

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye treakslede kærre er en Nopa KTS240, som Sawo's afdeling i Viborg har stået for at gøre klar til vognmanden.Kærren, der har tre-vejs tip, har en udvendig længde på 5.400 mm. Den har luftaffjedrede aksler tomlebremser og lift aksel på første og tredje aksel. Den er leveret med svenskerbagsmæk, der lukkes op til højre side og automatbagsmæk samt fjederopluk.Vognmand Kenneth Jacobsen beskæftiger sig med kørsel inden for bygge og anlæg - transport af støbe- og vejmaterialer samt diverse specialopgaver med kran og læssegrab. Desuden udlejer virksomheden containere og står også for tømningen.