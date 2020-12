Mange varebiler kører rundt uden ansvarsforsikring

Tirsdag 1. december 2020 kl: 12:22

Af: Redaktionen Nye tal fra DFIM viser, at der er 1.502 vare- og lastbiler, som pr. 30. november 2020 kører rundt i trafikken uden at være ansvarsforsikret. Det er 13 procent af samtlige 11.334 uforsikrede køretøjer svarende til knap hvert ottende køretøj. Antallet fordeler sig med 1.431 varebiler og 71 lastbiler.- At der kører så mange vare- og lastbiler rundt, der ikke er ansvarsforsikrede, er ikke i orden. Ikke nok med, at det er ulovligt, det er heller ikke betryggende - hverken for ejeren eller brugeren af køretøjet, for samfundet eller for alle de kunder, der faktisk betaler for at være ansvarsforsikret, siger Maria Clausen, der er underdirektør og leder af DFIM i en kommentar til tallene.- Der er en grund til, at netop denne forsikring er lovpligtig. Det skyldes, at de skader, man forvolder med ens køretøj på personer eller andres ting, kan løbe op i millioner af kroner, især hvis skadelidte får personskader, som medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, siger Maria Clausen.Bliver man stoppet af politiet med et uforsikret køretøj på offentlig vej, inddrager politiet nummerpladerne på stedet og udsteder en bøde på mindst 1.000 kroner. Hertil kommer, at man bliver pålagt et dagsgebyr på 250 kroner for hver dag, ens køretøj enten ikke er afmeldt hos Skat eller, at der er tegnet en ansvarsforsikring. Og så længe man skylder dagsgebyrer, kan man, ifølge loven, ikke købe en ansvarsforsikring på noget køretøj i noget forsikringsselskab.