Høj fart og uopmærksomhed er et problem blandt erhvervschauffører

Mandag 30. november 2020 kl: 13:58

Af: Redaktionen

Mange virksomheder har fokus på, hvordan de ansatte kører i trafikken i arbejdstiden. Men der er brug for, at endnu flere virksomheder sætter ind på området.





- Det er afgørende, at vi bliver bedre til at passe på os selv og hinanden i trafikken. Det gælder også for den del af erhvervslivet, som bruger vejnettet. Lastbiler, varevogne og andre erhvervskøretøjer er en naturlig og vigtig del af trafikbilledet, og derfor skal trafiksikkerheden også her være i orden - ikke kun for chaufførernes egen skyld, men også for de mange trafikanter, de møder på deres vej, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).





I en interviewundersøgelse, som Kantar har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, siger op mod hver fjerde erhvervschauffør, at han eller hun kører for stærkt, og 16 procent svarer, at de bruger håndholdt mobil under kørslen i arbejdstiden.





- For høj fart og uopmærksomhed er de to største dræbere i trafikken, og derfor er det vigtigt, at vi får flere erhvervschauffører til at være opmærksomme og respektere fartgrænserne. Mange erhvervschauffører kører i tonstunge køretøjer, og hvis de kører galt, kan de forvolde enorm skade på andre i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.





Fokus på problemerne hjælper

Hver femte chauffør svarer desuden, at de meget ofte eller ofte er trætte eller stressede, når de sidder bag rattet. 16 % mener, at deres arbejdsplads skal give lov til, at man må tage et hvil, hvis man er træt.





I mange virksomheder har man allerede fokus på trafiksikkerheden. For eksempel ved at installere alkolås i køretøjerne, indføre et totalt forbud mod brug af mobil eller andre elektroniske medier under køreturen, eller ved at give chaufførerne lov til at holde ind til siden og tage en powernap, hvis de er trætte.









Desuden uddanner og efteruddanner man mange steder chaufførerne, så de bliver bedre til at tjekke deres køretøj før og efter en tur samt planlægge og evaluere deres kørsel, så den bliver mere sikker. Og endelig har nogle virksomheder flådestyringssystemer, der registrerer, hvordan chaufføren kører. Det bruges blandt andet til at vurdere, hvilke chauffører der har brug for mere oplæring i at køre sikkert og brændstoføkonomisk.

- Det er vigtigt, at arbejdsgiverne har et stort fokus på trafiksikkerheden overfor deres ansatte. Det er baggrunden for at vi sætter fokus på de gode eksempler. Jo flere der bliver inspireret til at højne trafiksikkerheden - jo færre uheld på vejene, siger Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i Forsikring & Pension.

Trafiksikker virksomhed hædres For at hjælpe og inspirere flere virksomheder til at sætte fokus på trafiksikkerheden har Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension siden 2013 uddelt Sikker Trafik Erhverv-prisen til en virksomhed, som har gjort en særlig indsats på trafiksikkerhedsområdet. I år uddeles prisen af transportminister Benny Engelbrecht mandag 30. november.



- Det er vigtigt, vi har forbilleder også inden for erhvervslivet, som kan gå forrest og ændre adfærden både hos virksomhederne selv og hos chaufførerne. Det er Sikker Trafik Erhverv-prisen med til at understøtte, og jeg ser derfor frem til at overrække prisen mandag, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Tre virksomheder er nomineret til "Sikker Trafik Erhverv-prisen 2020": NorSea Denmark A/S, Esbjerg - transporterer blandt andet farligt gods

Engsig Transport, Ikast - transportvirksomhed

Lease Plan, Brøndby - leasingselskab

Prisen uddeles mandag eftermiddag hos Forsikring & Pension på Philip Heymans Alle i Hellerup. Prisen overrækkes af transportminister Benny Engelbrecht på vegne af juryen, der består af Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension, Dansk industri og politiet.

Sikker Trafik Erhverv-prisen gives hvert år til en virksomhed, der gennem ledelsesmæssige initiativer har oparbejdet en stærk sikkerhedskultur, som bidrager til trafiksikkerheden.

Om undersøgelsen: Kantar har på vegne af Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension gennemført to undersøgelser blandt erhvervschauffører i første kvartal 2020. 501 interviews med erhvervschauffører i personbiler og 505 interviews med erhvervschauffører i lastbiler/varevogne. Alle kører mindst 10.000 km/årligt i arbejdstiden.

Spørgsmål - og svar - fra undersøgelsen:

Hvor ofte kører du i arbejdstiden 100 km/t. eller mere, når hastighedsgrænsen er 80 km/t.? Erhvervschauffører i personbiler: 19 % svarer meget ofte eller ofte.

Erhvervschauffører i varevogne: 24 % svarer meget ofte eller ofte.

Hvor ofte gør du følgende med din mobil i hånden (håndholdt), når du i arbejdstiden kører enten personbil, lastbil eller varevogn med minimum 40 km/t.? Bruger meget ofte eller ofte håndholdt mobil (fx til at tale, læse/skrive beskeder): 16 %

Hvor ofte oplever du at være træt/stresset ved kørsel i arbejdstiden: 19 % svarer meget ofte eller ofte.

Der er ifølge Vejdirektoratet et erhvervskøretøj involveret i omkring 30 procent af dødsulykkerne og i knap 20 procent af ulykkerne med tilskadekomne.



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.