Dansk bryggeri-gruppe kører bæredygtigt med franske O-emissionslastbiler

Mandag 30. november 2020 kl: 12:07

Renault Trucks leverer et bredt udvalg af fuldelektriske køretøjer fra 3,1 til 26 tons.

Elektriske køretøjer gavner luftkvaliteten ved hverken at udsende CO2 eller NOx (nitrogenoxid) under brug

De kan anvendes uanset kommunens begrænsninger, selv i perioder med maksimal forurening

Da de er støjsvage, kan de bruges i bycentre om natten og derved bidrage til mindre trængsel på andre tider af døgnet

Renault Trucks producerer elektriske lastbiler på koncernens fabrik i Blainville-sur-Orne i Normandiet

Om Renault Trucks D Wide Z.E.

Totalvægt 26 t (Vægt: 27 t - da EU-reglerne tillader større totalvægt for elektriske køretøjer for at kompensere for batteriernes ekstra vægt)

Tilgængelig akselafstand: 3.900 mm

To elektriske motorer med en samlet effekt på 370 kW (260 kW kontinuerlig ydelse)

Maksimalt drejningsmoment for elmotorer: 850 Nm

Maksimalt drejningsmoment bagaksel: 28 kNm

To-trins gearkasse

Energilagring: lithium-ion-batterier, 200 kWh til 265 kWh

Rækkevidde ved kørsel under realistiske forhold: op til 180 km

Med hovedkvarter i Rheinfelden er Feldschlösschen AG Schweiz' førende bryggeri og største drikkevareudbyder

Virksomheden blev grundlagt i 1876 og beskæftiger 1.200 medarbejdere på 21 steder i Schweiz

Feldschlösschen har over 40 schweiziske premium ølmærker og en omfattende drikkevareportefølje, der spænder fra mineralvand og læskedrikke til vin

Af: Redaktionen I februar tog Renault Trucks et afgørende skridt i retning af at transformere bytransport ved at underskrive en kontrakt med Carlsberg-gruppen om levering af 20 D Wide Z.E. 26-tons lastbiler.- Jeg er overbevist om, at elektrisk mobilitet er løsningen til at forbedre miljøkvaliteten både for os selv og for fremtidige generationer, sagde Bruno Blin, da han overrakte nøglerne ti den første elekstrks lastbil.- Jeg er meget glad for, at Renault Trucks støtter Feldschlösschen og Carlsberg, en banebrydende koncern, når det kommer til at investere i elektrisk teknologi. Transport gennemgår store forandringer. Vores industri er indstillet på at ændre sig mere i løbet af de næste ti år, end den ændrede sig i det seneste årti og gennem dette partnerskab, viser Carlsberg og Renault Trucks vejen frem, sagde han videre.Thomas Amstutz, der er administrerende direktør for Feldschlösschen, fremhævede af det tyske bryggeris arbejde med elektriske lastbiler begyndte for flere år siden, og at det nu gavner.- Vi er det første firma i Schweiz og endda i Europa, der bruger disse miljøvenlige lastbiler til transport af drikkevarer. Vores ambition er at påtage os en førende rolle ikke kun i udviklingen af øl og andre drikkevarer, men også inden for drikkevare-logistik og klimabeskyttelse, sagde han, da han modtog nøglerne.Feldschlösschen og Carlsberg-gruppen er stærkt engageret i miljøbeskyttelse og reduktion af den globale opvarmning. Gruppen sigter med en strategi inden for bæredygtighed at nå en CO2-neutral distribution. Feldschlösschen's nye elektriske lastbiler oplades med vedvarende elektricitet.Om Feldschlösschen: