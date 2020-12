Tysk producent for pris for sine fremsynede udviklingsidéer

Mandag 30. november 2020 kl: 11:36

Om Truck Innovation Award:

Truck Innovation Award er indstiftet af den internationale IToY-jury, som består af en gruppe på 25 lastbil-journalister fra transportmedier i Europa og Sydafrika

For at være kandidat til titlen skal lastbilen rumme innovative løsninger, som bidrager til at forbedre effektiviteten i vejtransporten og/eller at nedbringe den miljømæssige påvirkning af samfundet, som vejtransport skaber. Det kan eksempelvis være i form af en alternativ drivline, alternativt brændstofsystem, autonom kørsel eller andre nytænkende løsninger. Der skal være tale om en ”køreklar” lastbil, om end den ikke behøver at være i serieproduktion

Juryen består af en gruppe på 24 lastbil-journalister fra europæiske transportmedier og et associeret medlem fra et sydafrikansk transportmedie. Danmark er repræsenteret ved Lastbil Magasinets redaktør, Rasmus Haargaard

Af: Redaktionen Prisen blev mandag symbolsk overrakt via en video-ceremoni til Martin Daum og Sven Ennerst - henholdsvis topchef og chef for produktudvikling hos Daimler Trucks.Med 128 point vandt Mercedes-Benz’ elektriske lastbilkoncepter afstemningen foran Volvo Trucks’ elektriske løsninger til tung transport, samt DAF's anden generation af CF Electric-modellen.Juryen, som har haft lejlighed for både at studere den tidlige prototype af eActros-serien og den seneste, næsten produktionsklare udgave, fremhæver den batteri-elektriske lastbils egenskaber til distributionskørsel og dens køreegenskaber. Desuden får lastbilen ros for den smidige overgang, den har gennemgået fra traditionel forbrændingsmotor til den nye drivline.IToY-juryens medlemmer lægger i øvrigt vægt på Mercedes-Benz’ tilgang til elektrificering med en klar langsigtet strategi baseret på en global og modulariseret elektrisk drivline-platform og intern udvikling af alle centrale komponenter. Det er en bred serie af løsninger, der foreløbig spænder fra eActros til den batterielektriske eActros Long Haul, samt brint/brændselscelle-lastbilen GenH2 til fjerntransport.- At skabe CO2-neutral transport kræver en hurtig udvikling af elektriske lastbiler med batterier og brændselsceller. Denne udvikling skal støttes af en langsigtet strategi for elektrificering, og det er præcis, hvad Mercedes-Benz Trucks gør, siger Gianenrico Griffini, der er formand for IToY-juryen, som består af en gruppe på 24 lastbil-journalister fra europæiske transportmedier og et associeret medlem fra et sydafrikansk transportmedie.- Mercedes-Benz GenH2-projectet er et foregangsbillede i lastbilindustriens bestræbelser på at forvandle brint-visioner til konkrete lastbilserier. GenH2 er mere end en konceptlastbil og er allerede præsenteret med præcise specifikationer på, hvordan man vil nå målet om at lancere en brint-lastbil til fjerntransport inden for en relativt kort og realistisk tidsramme. Med GenH2-projektet tager Mercedes-Benz et nyt skridt i at løfte elektrificeringen af transportbranchen til det næste - og nødvendige - niveau og implementere elektrisk og brint-drevne lastbiler i det tunge lastbil-segment, siger det danske IToY-medlem, Rasmus Haargaard, der er redaktør på Lastbil Magasinet.