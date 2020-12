Svensk rederi får ny chef for sine Danmarks-ruter

Mandag 30. november 2020 kl: 10:39

Elisabeth Lönne er Stena Lines nye Trade Director med ansvar for rederiets to danske ruter. (Foto: Stena Line)

Om Elisabeth Lönne:

Elisabeth Lönne er født i 1977

Elisabeth Lönne har en uddannelse som Master of Science i Business and Administration fra Lunds Universitet

Elisabeth Lönne var fra 2005 til 2012 ansat i Scandlines inden for marketing og salg med et stort digitalt og kommercielt fokus. Hun har efterfølgende haft en længere karriere i Stena Line, hvor hun blandt andet har været Online Marketing Manager for Nordsøregionen og internationalt. Elisabeth Lönne kommer senest fra stillingen som Travel Commercial Manager for Nordsøregionen

Af: Redaktionen - Det er en speciel og alvorlig tid, jeg er landet midt i, med en pandemi, som rammer os alle på den ene eller anden måde. Stena Line er en vital del af den dansk-svenske infrastruktur, hvilket er blevet tydeliggjort i de seneste måneder, hvor vi har stort fokus på at holde varestrømmene i gang og sikre den vigtige forsyning mellem vores lande, siger Elisabeth Lönne i forbindelse med det nye job.Elisabeth Lönne overtager stillingen som Trade Director i Danmark fra Johan Edelman, der har fået nye udfordringer i rederiet. Elisabeth Lönne bliver dermed ansvarlig for at udvikle rederiets to danske ruter Frederikshavn og Göteborg samt Grenaa og Halmstad, hvor den første besejles af færgerne Stena Danica, Stena Jutlandica og Stena Vinga, mens den sidste besejles af Stena Nautica.- Ruterne i Danmark er helt unikke og er en stor del af Stena Lines historiske arv. Vi har én af de ældste ruter fra 1963 mellem Frederikshavn og Göteborg, og så har vi den spritnye rute fra i år mellem Grenaa og Halmstad. Vores position i Danmark skal fastholdes og udbygges ved fortsat at investere i markedet og tilpasse vores forretning til kunderne i denne usædvanlige tid, hvor vi har et endnu større fokus på sikker drift og sikkerheden ombord. Det vil vi bygge videre på i fremtiden, siger Elisabeth Lönne.Elisabeth Lönne er uddannet fra Lunds Universitet og har gennem sin karriere blandt andet arbejdet i færgerederiet Scandlines og har i en årrække besiddet forskellige lederstillinger i Stena Line inden for salg, marketing og service. Senest kommer hun fra stillingen som Travel Commercial Manager for Nordsøregionen, hvor hun med base i London havde ansvaret for salget på de to stærkt konkurrenceprægede og fragttunge markeder, Storbritannien og Holland.- Elisabeth Lönne besidder kombinationen af den rette erfaring og den rette personlige DNA til fortsat at udvikle vores ruter mellem Sverige og Danmark. Hun har alle forudsætninger for at realisere vores strategi om en endnu stærkere position, en styrket region og et fortsat stort engagement i Danmark. Vi er meget glade for at have hende med ombord på vores fortsatte rejse om at bidrage til en positiv udvikling af gods- og passagertransport i Kattegatregionen, siger Markus Lindbom, der er Chief Commercial Officer i Stena Line.