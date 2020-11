Det danske forsvar indgår aftale med dansk rederi

Torsdag 26. november 2020 kl: 12:32

Af: Redaktionen Aftalen, der er indgået efter et offentligt udbud af opgaven, erstatter en tidligere aftale mellem forsvaret og DFDS og løber i seks år.I det daglige vil færgerne være indsat på DFDS’ ruter og blive stillet til rådighed for militæret, når og i det omfang forsvaret anmoder om det.Aftalen er desuden knyttet til ARK-projektet, som er et dansk-tysk samarbejde, der sikrer dansk og tysk forsvar adgang til og rådighed over kapacitet til søtransport i henhold til nationernes egne forpligtelser over for NATO.