Nye internationale klimaregler for søfarten er vedtaget

Mandag 23. november 2020 kl: 17:00

Af: Redaktionen Reglerne omfatter en række værktøjer og byggesten til reduktion af skibes CO2-udledninger. Selv om Danmark gerne havde set mere ambitiøse krav til de mest klimabelastende skibe og stærkere krav til håndhævelse, så ses resultatet ifølge Søfartsstyrelsen som et acceptabelt fundament til det fremadrettede arbejde med klimaregler for søfarten.- De nye klimaregler vil indføre reelle krav om reduktion af skibes CO2-udledninger. Med godkendelsen sender IMO det afgørende signal om, at der sker fremdrift og vedtages krav. Og så giver det godkendte resultat os et fundament at arbejde videre på fx i forhold til håndhævelse, siger Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth.Danmark havde sammen med Tyskland og Frankrig indsendt et forslag om mere ambitiøse klimaregler, som blandt andet ville have stillet strengere krav til de mest klimabelastende skibe. Det var der ikke den nødvendige opbakning til under forhandlingerne, men aftalen om ny regulering ses dog som et vigtigt skridt på vejen.De nye regler vil indgå i MARPOL-konventionen som en justering til anneks VI og vil træde i kraft fra 2023. Reglerne vil blandt andet indføre en klimamærkning af skibe, hvor skibe kategoriseres fra A til E. Dermed vil det fremadrettet være muligt at få indsigt i skibes CO2-aftryk, som det også kendes fra en række andre områder - eksempelvis biler, huse og hårde hvidevarer. En global klimamærkning af skibe vil gøre det lettere for industrien, havne og andre maritime aktører at belønne de mest klimavenlige skibe.Der ligger nu et stort arbejde forude med at udforme konkrete retningslinjer for reguleringen for at sikre, at reglerne får den tilsigtede effekt. De centrale dele af disse retningslinjer skal fremlægges på det næste møde i IMO's klimakomite i juni næste år.