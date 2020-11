Norsk flyselskab fortsætter med flyvninger fra København til Aalborg og Oslo

Mandag 23. november 2020 kl: 10:53

Af: Redaktionen - Ruten mellem København og Aalborg er vigtig for Norwegian, fordi den er vigtig for vores kunder. Da vi kom tilbage på ruten igen efter corona-nedlukningen i foråret, fik vi rigtigt mange positive tilbagemeldinger. Det er meget opløftende i en svær tid for luftfartsbranchen, og vi tilpasser løbende vores program til efterspørgslen og rejserestriktionerne. Derfor er jeg glad for, at vi kan opretholde vores trafik mellem København og Aalborg med den gode service og gode priser, som vi er kendt for, siger Magnus Thome Maursund, der er Senior Vice President Short Haul i Norwegian.Ruten mellem København og Oslo opretholdes også - dog med et nedsat antal afgange.