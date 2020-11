Tysk transport- og logistik-koncern har åbent ny filial i Finland

Mandag 23. november 2020 kl: 10:27

Af: Redaktionen Driften af Dachsers nye filial i Finland, der er en 4.000 kvadratmeter stor crossdock-terminal plus 600 kvadratmeter kontorareal, gik i gang i september. Med den nye terminal håndterer Dachser Finland nu al import og eksport for at håndtere distributionen i hele Helsinkiregionen, hvor har mange finske virksomheder har en afdeling. Den nye terminal ligger tæt på E75-motorvejen, havnen i Vuosaari og lufthavnen i den finske hovedstad.- Vores nye, rummelige bygninger med egne short distancefaciliteter gør os i stand til at levere de sædvanlige høje Dachser-standarder for kvalitet til vores kunder i Finland. Samtidig har filialen en perfekt placering i forhold til at forbinde landet direkte til Dachsers effektive europæiske netværk for vejtransport, siger Tuomas Leimio, Managing Director for European Logistics Finland, Dachser Finland Oy.Holder forsyningerne i gangI Finland, ligesom i mange andre lande, har coronaviruspandemien skabt øget interesse for logistiksektoren blandt befolkningen.- Krisen har virkelig vist, hvor pålidelige vores tjenester er, og at vi er med til at opretholde Finlands forsyningssikkerhed, siger Tuomas Leimio, der er Managing Director for European Logistics Finland, Dachser Finland Oy.- Et tæt samarbejde med vores kolleger i andre europæiske lande gav os tidligt en idé om de konsekvenser, krisen kunne få i forhold til forsyningskæderne. Dette var en klar fordel for os og vores kunder her i Finland, idet vi hurtigt kunne tilpasse os situationen og de nye udfordringer og opretholde stabiliteten i vores aktiviteter igennem krisen, siger han videre.Dachser Finland Oy blev etableret i 2014 som et joint venture mellem tyske Dachser og estiske ACE Logistics Group. Den Tallin-baserede ACE Logistics Group har en egenkapital i joint venturet på 50 procent og er Dachsers mangeårige netværkspartner inden for vejtransport i Østersøregionen.Dachser Air & Sea Logistics har yderligere fire filialer i Finland.