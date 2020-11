Den tyske regering vil give tilskud til ophugning af lastbiler

Fredag 20. november 2020 kl: 17:00

Af: Jesper Christensen Ifølge Süddeutschen Zeitung vil den tyske regering bruge tre gange en milliard euro - cirka tre gange 7.450.000.000 kroner - på at holde gang i den tyske bilindustri.





En milliard euro skal gå til at støtte skiftet ti el-biler o form af en købspræmie.

En milliard euros skal bruges på en ophugningspræmie for ophugning af ældre lastbiler og en fornyelse af flåde af offentlige køretøjer.

En milliard euro skal bruges til at støtte mellemstore leverandører til den tyske bilindustri.





Forslaget om at støtte ophugning af ældre lastbiler bliver kritiseret for at tilskynde til investeringer i køretøjer med motorer, der kører på fossile brændstoffer frem for el-køretøjer, da forslaget åbner for en ophugningspræmie på op mod 15.000 euro pr lastbil, der udskiftes med en moderne Euro 6-lastbil.









Den tyske miljøorganisation NABU peger på, at mange tunge køretøjer kører i 10 år, hvor de udrangeres.













