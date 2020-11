Vognmanden valgte en Volvo til sig selv

Tirsdag 17. november 2020 kl: 11:41

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Bilen har I-Shift automatgearkasse, motorbremse VEB+, El-hydraulisk styret løbeaksel, fuld luftaffjedring, Volvo Dynamisk Styring og Work-Remote.Globetrotter-førerhuset er leveret med komfort førerhuspakke, to køjer med køleskab under den nederste. På sikkerhedsområdet er der ekstra siderude i højre side, bak- og cyklistkamera og dash-cam.Bilen er opbygget af HMF i Galten vest for Aarhus med frontmonteret hydraulisk aftagelig HMF 3220-kran samt tre-vejs wirehejs med to stop og hydraulisk udskydelig kofanger.Jacob Bøje fra Volvo Truck Center Aarhus har solgt og leveret bilen.