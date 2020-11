Minigraverservice har fået ny lastbil med wirehejs

Af: Redaktionen Det er opbyggervirksomheden Sawo's afdeling i Thisted, der har opbygget virksomhedens nye lastbil - en fire-akslet Scania R 540 med træk på de to bagaksler - med et Sawo-wirehejs af typen CLF432S-3W.Hejset har en optrækskapacitet på 28 ton. Sawo's folk i Thisted har lavet alu-afdækning på overramme og forenden af chassiset og monteret et VBG 795V-træk bagerst, så den nye lastbil også kan køre med påhængsvogn.Derudover er der monteret kost og skovlbeslag plus en værktøjskasse med skuffer.Tommy Ulrich har derudover valgt at få installeret et Groeneveld centralsmøreanlæg på af type TriPlus for nemmere vedligehold og længere levetid.