Tomme containere hober sig op i USA

Fredag 13. november 2020 kl: 09:56

Af: Redaktionen Manglen på containere berører også handlen mellem Kina og andre lande i verden. Prisen for at få fragtet en container fra Kina ligger i dag på sit højeste niveau siden 2009.







Derfor er der i øjeblikket bedre økonomi i at sejle tomme containere fra USA til Kina end at vente på, at de bliver lastet med gods til Kina.









Shippingvirksomheden Alpi, der blev stiftet i Danmark i 1992 og er en del af italienske Albini & Pitigliani-koncern, oplyser, at det også spiller ind, at der årligt bliver kasseret 4.000.000 brugte containere på grund af skader og lignende, men da tilgangen af nye containere er mindre - cirka 3.600.000 - bidrager det også til containermanglen. Alpi peger på, at man mener, at det vi tage mellem seks og tolv måneder at hæve produktionen.









Den aktuelle corona-situation verden over spiller også ind. I mange havne er der mandskabsmangel, skibene ligger vej kaj i længere tid på grund af corona-restriktioner, og flere rederier har trukket skibe ud af deres "normale" service. Samlet øger det presset på skibstransporten.









- Så alt i alt en helt ekstraordinær situation i den international søfragt lige nu, siger Troels Zenner, der er Seafreight Procurement Manager hos ALPI.









Han peger på, at mange mener og forventer, at godsmængden vil fortsætte på et højt niveau, samt at de nuværende konditioner og udfordringer ikke ændrer sig på denne side af det kinesiske nytår i februar 2021).









- Heldigvis får vi hver dag gods ud at sejle. Det kræver meget hands on, stram planlægning og tæt dialog med kunder og rederier. Og så er det naturligvis nødvendigt, at alle forstår og indstiller sig på den noget uhørte aktuelle situation, siger Troels Zenner.











