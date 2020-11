Pakkeafgift skal bidrage til omdeling af breve

AVIS:

Onsdag 11. november 2020 kl: 09:55

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen PostNord, der har opgaven med at omdele breve i Danmark, har gennem en årrække haft underskud på opgaven på grund af faldende brevmængder og store forpligtelser over for de tjenestemandsansatte postbude og andre medarbejdere på brevområdet, som PostNord ikke kan fyre uden at skulle betale dem ganske store beløb.Planen om en pakkeafgift bliver ifølge Berlingske mødt med skepsis fra både et politisk flertal og dansk erhvervsliv.Ifølge oplægget til en postaftale vil man lægge en afgift på alle pakkeforsendelser i 2021 for at skaffe penge til brevomdelingen.