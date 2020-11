Sagsbunker og ventetider på særtransporttilladelser bliver mindre

Onsdag 11. november 2020 kl: 09:43

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Efter en udmelding fra Færdselsstyrelsen i sidste uge og fra de to ministre, der deltog i samrådet, har politiet sat ekstra mandskab ind, og kilder i branchen vurderer, at ventetiden, der var over fire uger, nu er nede på tre uger eller mindre - afhængig af tilladelsestypen.Ifølge DTL Kran Blok bliver nogle tilladelser nu udstedt inden for få dage, hvilket glæder DTL Kran Blok Erfa's formand Jan Ruberg Kjelgaard.- Jeg forstår også, at sagsbunken er på vej til at blive gnavet ned. At det skulle tage så lang tid kræver vist en længere forklaring fra nogen, men det lader til, at alle nu er blevet enige om både mål og retning på dette, siger han.DTL har fået oplyst af Rigspolitiet, at begge tilladelseskontorer med udgangspunkt i vejledningen fra Færdselsstyrelsen har genoptaget den tidligere praksis, hvorefter der i vidt omfang kan foretages en behandling ansøgninger om særtransport uden forudgående forhandling med vej- og bromyndighederne i de berørte kommuner.DTL Kran Blok oplyser, at der i forhold til behandlingen og prioriteringen af sagerne i den oparbejdede sagspukkel på tilladelseskontoret i Greve tages kontakt til ansøgerne af de modtagne ansøgninger for at afklare, om de ansøgte særtransporttilladelser fortsat er aktuelle, ligesom der foretages en prioriteret behandling af de modtagne ansøgninger, hvor de nyeste ansøgninger som udgangspunkt behandles først. Endelig er der afsat medarbejdere til en målrettet indsats med henblik på behandling af de ældste ansøgninger.- Det er klogt, at politiet angriber sagsbunken fra flere sider, og med det samme tager fat om de sidste indkomne ansøgninger, siger Jan Kjelgaard og fortsætter:- Jeg ser frem til, at vi kommer helt i bund med sagsbunken og får nedsat ventetiderne - ligesom jeg ser frem til en mere langsigtet, digital løsning inklusive en tiltrængt opdatering af særtransportbekendtgørelsen hos Færdselsstyrelsen.