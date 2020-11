Fartgrænser viser vejen

Onsdag 11. november 2020 kl: 09:26

Af: Redaktionen

Baggrunden for at minde bilister om, hvad fartgrænsen er på landevejene, er, at ikke alle overholder fartgrænserne - især ikke på landevejene, hvor der der ofte bliver trykket for hårdt på speederen. Vejdirektoratet peger diplomatisk på, at en af årsagerne kan være, at trafikanterne ikke er opmærksomme på, hvor hurtigt de må køre - og det vil Vejdirektoratet gerne hjælpe dem med at finde ud af ved at sætte et lille fartmærke på kantpælene med den generelle hastighedsgrænse på 80 km/t. Håbet er, at hastighedsmærkerne, der som forsøg sætte på kantpælene langs 35 kilometer landeveje, vil få flere bilister ti at huske på fartgrænsen - og overholde den.





- Vi prøver nu med et helt nyt tiltag at få farten ned på landevejene, siger Vejdirektoratets ekspert i trafiksikkerhed Marianne Foldberg Steffensen og fortsætter:





- Vi har jo de almindelige hastighedsbestemmelser med 80 km/t på landeveje, men det er ikke en hastighedsgrænse, der skiltes med, og derfor møder trafikanterne ikke en påmindelse i form af et hastighedsskilt om, hvor hurtigt de må køre. Derfor giver vi dem nu en hjælpende hånd i form af fartmærker på kantpælene. Og jeg er meget spændt på at se, om det vil have positive resultater i form af flere trafikanter, der sænker hastigheden til det tilladte.





Et lille mærke i højre side af vejen

Forsøget med de nye fartmærker på kantpælene gennemføres på cirka 35 kilometer statsvej, hvor den generelle hastighedsgrænse er 80 km/t. Her placeres det lille røde mærke på hver eller hver anden kantpæl i højre side af vejen.





Det røde fartmærke med det sorte tal minder om de almindelige runde fartskilte, og Vejdirektoratet håber derfor, at det lille mærke vil vække genkendelse trods dens formindskede størrelse.









Vejdirektoratet har udvalgt seks strækninger til forsøget, hvor gennemsnitshastigheden ligger over 80 km/t.





Inspirationen til forsøget kommer fra Holland, hvor man i lang tid har angivet den aktuelle hastighedsgrænse med meget korte intervaller på tavler langs vejen, hvilket har haft positiv effekt.





Desuden har Vejdirektoratet selv tidligere lavet forsøg med markering af den generelle hastighed på 80 km/t på almindelige hastighedsskilte. Disse forsøg viste en markant nedsættelse af gennemsnithastigheden på forsøgsstrækningerne.





- Hvis det viser sig, at dette forsøg kan få flere til at køre efter de gældende regler, kan der være tale om et forholdsvis enkelt og billigt trafiksikkerhedsinitiativ, der nemt kan rulles ud på flere landevejstrækninger rundt i Danmark, siger Marianne Foldberg Steffensen.





Forsøget kører frem til efteråret 2021, hvorefter Vejdirektoratet vil evaluere og vurdere, om der er grundlag for permanent anvendelse af fartmærker på kantpæle i åbent land.









Disse seks strækninger er udvalgt til forsøget: Sted Kommune Længde Ringkøbingvej, vest for Holstebro Holstebro 7 km Kolding Landevej mellem Hejnsvig og Vorbasse Billund 7,8 km Ringkøbingvej, mellem Lyne og Varde Varde 10,3 km Holstebrovej, mellem Struer og Holstebro Holstebro og Struer 1,9 km Vejlevej, mellem Tarm og Hoven Ringkøbing-Skjern 5,7 km Viborgvej/Herningvej, mellem Viborg og Karup Viborg 3,4 km





(Kilde: Vejdirektoratet:

