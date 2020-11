Antallet af fundne kopivarer er firedoblet

Onsdag 11. november 2020 kl: 09:10

Øget myndighedssamarbejde

Tjekliste til at undgå kopivarer på nettet:

Er der sprogfejl og skæve priser?

Er prisen mistænkelig lav?

Er webshoppens kontaktoplysninger mangelfulde eller falske? Tjek også "Om os"-siden

Er webadressen mærkelig?

Er betalingsmulighederne mistænkelige?

Betal altid med kort, så du kan benytte indsigelsesordningen! Kontakt din bank

(Kilde: jegvælgerægte.dk)

Om web-siden jegvælgerægte.dk:

Bag websiden jegvælgerægte.dk står Ministeriernes netværk mod IPR-krænkelser

Netværket består af følgende: Patent- og Varemærkestyrelsen, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Toldstyrelsen, Kulturministeriet, Rigspolitiet, Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ Forbruger Europa, Erhvervsstyrelsen, Eksportrådet og Landbrugsstyrelsen

Af: Redaktionen I pakkerne gemmer der sig alt fra falske ure, kopier af mærkevaretøj til kosmetik og tilbehør til mobiltelefoner. Siden 2015 er antallet af sager med kopivarer firdoblet fra ca. 1.500 sager i 2015 til over 7.400 i 2019.- De seneste fem år har vi oplevet en markant stigning i sager med kopivarer købt på nettet. Kopivarer kan være ulovlige og sundhedsfarlige for forbrugerne, og kopierne skaber konkurrenceforvridning for danske virksomheder. I Toldstyrelsen har vi derfor fokus på kontrolindsatsen, men også i vejledningen til forbrugerne, siger Henrik Pagh Kold, der er kontorchef i Toldstyrelsen.Kopivarer finder ofte vej til Danmark via enten privates internethandel eller i større partier, der kommer ind med den erhvervsmæssige import, og som så sættes til salg på eksempelvis markeder.Toldstyrelsen peger i denne forbindelse på, at man på websiden jegvælgerægte.dk kan få gode råd til, hvordan man styrer uden om kopivarer, spotter en ulovlig hjemmeside - og hvad man skal gøre, hvis man alligevel har købt en kopivare.- I Toldstyrelsen er vi altid klar til at hjælpe borgere i forhold til konsekvenserne af at købe kopivarer på nettet eller på rejsen. Desuden opfordrer vi altid til, at man tjekker reglerne på hjemmesiden jegvælgerægte.dk, siger Henrik Pagh Kold.