32-årig mand blev anholdt for at slå en økse ned i en taxi

Torsdag 29. oktober 2020 kl: 13:56

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ud fra beskrivelsen af manden og køretøjet fandt en patrulje kort efter frem til en 32-årig mand, som erkendte, at det var ham, der havde svunget øksen. Han forklarede, at han havde et udestående med en fra taxiselskabet, og at han troede, at chaufføren var sendt ud for at forfølge og udspionere ham.Den 32-årige blev anholdt og sigtet for trusler på livet, hærværk og for overtrædelse af våbenloven.Taxichaufføren kom ikke til skade under episoden, oplyser politiet.