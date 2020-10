40 år gammelt transportfirma får ny tre-akslet gardintrailer

Torsdag 29. oktober 2020 kl: 11:44

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede gardin-trailer er bygget op over et Heavy Duty-chassis med længdevanger opsvejst i I-profil og med kraftige kantskinner, der er glatte udadtil.Gardin opbygningen har skydetag med 70 procents åbning, tre forskydelige sidestolper i hver side med bræddeholdere og i alt 24 brædder.Bagenden lukkes med to sandwich-stålbagdøre med krydsfiner som mellemlæg. Bunden er udført med 28 mm hårdttræsplanker, mens der i kantrammen er seks kæpstokkehuller til de medfølgende 12 kæpstokke, der opbevares i et magasin på traileren.Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Traileren er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 40.000 kg.Den nye gardintrailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Om Stokholm Transport A/S:

Et af Stokholm Transport A/S’s specialer er transport og opbevaring af scener og teknisk udstyr for koncertproduktioner for store pop- og rocknavne, samt kørsel med TV- og teaterproduktioner

Virksomheden i øvrigt transport i Danmark og i udlandet

Stokholm Transport A/S har over 65 kørende enheder, der som tommelfingerregel bliver højst 36 måneder i virksomheden













© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.