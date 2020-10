Særtransporttilladelser er emnet på åbent samråd

Onsdag 28. oktober 2020 kl: 09:07

Af: Jesper Christensen Udvalget har anmodet ministrene om at redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage for at få nedbragt ventetiderne på udstedelse af tilladelser til særtransporter af gods.Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).Samrådet kan følges nedenfor, når det begydner klokken 12.30. Efterfølgende kan man se en optagelse af samrådet.Tirsdag udsendte Færdselsstyrelsen en ny bekendtgørelse om udstedelse af særtransporttilladelser.Interesserede kan læse mere her:





