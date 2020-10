Verdens største kølehusvirksomhed etablerer sig på østjysk havn

Tirsdag 27. oktober 2020 kl: 13:32

Af: Redaktionen Opkøbet er blandt andet motiveret af Lundsøe Køl og Frys A/S´ tilstedeværelse på Aarhus havn.





Lineage Logistics, der har hovedkvarter i Michigan i USA, råder over 53,8 millioner kubikmeter køle-og frysefaciliteter i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Australien og New Zealand.





Virksomheden leverer løsninger indenfor køle- og frysehushandling, herunder transport, fortoldning, havnelogistik, sortering, forarbejdning, produktion og relaterede værdiskabende ydelser.





- De seneste tre år har vi øget vores containeromsætning med 26 procent, og store dele af omsætningen er fødevarer. Vi har fået Grønlandstrafikken til Aarhus, hvilket giver en øget omsætning af fiskeprodukter og samtidig er eksporten af både mejeri- og kødprodukter steget markant, siger Nicolai Krøyer, der glæder sig til samarbejdet med den verdensomspændende kølehusvirksomhed.





Nicolai Krøyer peger på, at det seneste års markante vækst i antallet af reefercontainere, der er håndteret på Aarhus havn, skaber et godt grundlag for en ny aktør på havnen.





Med opkøber placerer Lineage Logistics sig for første gang i Danmark. På Aarhus havn overtager den amerikanske koncern en køle- og frysehusvirksomhed, som på kort tid er vokset ud af sit nye og moderne 4.000 kvadratmeter store frysehus. Lundsøe Køl og Frys indviede eksempelvis 10.000 nye pallepladser 1. juni sidste år og to måneder senere var kapaciteten udsolgt.





Lundsøe har på nuværende tidspunkt tegnet etape 2 med yderligere 17.000 pallepladser, ligesom der er planer om en etape 3 med første spadestik i 2022. Lineage Logistics opkøb ændrer ifølge kundechefen ikke på disse udviklingsplaner på Østhavnen i Aarhus.





