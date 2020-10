Ny bulkterminal i Sydvestjylland blev taget i brug med en last grus

Tirsdag 27. oktober 2020 kl: 12:39

Af: Redaktionen Blue Water Shipping, der er skibsagent for M/S Tertnes, stod bag losningen, og gruset skal efter et ophold i den nye bulkterminal videre til entreprenørvirksomheden NCC.Den nye bulkterminal skal bruges til laster af for eksempel sand, sten, grus og granit og består af fire ’rum’ med en samlet kapacitet på cirka 17.000 kubikmeter.- Bulkterminalen var det perfekte sted til at losse gruset fra M/S Tertnes, da lasten bestod af fire forskellige fraktioner, siger Søren Stougaard, der er skibsmægler i Blue Water Shipping.Stema Shippings skibe »Tertnes«, der er bygget i 1985, er et specialskib med egen lossearm, hvilket øger lossekapaciteten betydeligt i forhold til losning med en mobil grab. Efter losningen i Esbjerg satte skibet, der sejler under Bahama-flag, kursen nordpå. Tirsdag ved middagstid befandt det sig ud for Norges kyst i nærheden af Rørvik.Søren Stougaard fra Blue Water Shipping håber på, at flere firmaer får øjnene op for Esbjerg Havn, der med den nye bulkterminal kan tage imod større mængder bulk.- Jeg håber og tror, at både eksisterende og nye kunder vil benytte sig af den nye terminal, så det kommer til at betyde en øget mængde i både import og eksport. Det tror jeg på fordi, man kan losse og laste større mængder, og fordi der er mulighed for, at godset kan opbevares i længere tid. Normalt skal man losse direkte på et kajområde, hvor godset hurtigt skal fjernes igen, siger Søren Stougaard.Mere forretning på havnen var også ønsket fra Esbjerg Havn, da de etablerede bulkterminalen for en lille måned siden.- Vi har altid haft bulk på havnen, men nu udvider vi mulighederne ved at facilitere det på en struktureret måde med bulkterminalen. Vi er overbeviste om, at det også betyder mere forretning til havnen, og det var godt at se, at M/S Tertnes fik indviet bulkterminalen, og dermed tog første skridt i den retning, siger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør på Esbjerg Havn.