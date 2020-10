Nye krav ved indrejse fra højrisikolande træder i kraft

Mandag 26. oktober 2020 kl: 15:27

Af: Redaktionen Personer med bopæl i Norge og grænselandet (Slesvig-Holsten, Skåne, Halland eller Blekinge) er ikke omfattet af kravet. Med de nuværende smittetal er personer med bopæl i de resterende dele af Tyskland og Sverige på nuværende tidspunkt ikke omfattet af kravet.Hvis man som indrejsende fra højrisikolande ikke kan fremvise dokumentation for en negativ test, der ikke er over 72 timer gammel, må man fremover regne med at kunne blive afvist ved grænsen. De nye restriktioner vil ifølge Rigspolitiet blive håndhævet med konduite i de første dage. Man vil tage hensyn til, at borgerne skal have mulighed for at nå at indrette sig efter reglerne.





For personer med dansk bopæl og/eller dansk statsborgerskab:

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ corona-test.





For personer, der vil rejse via Danmark:

Særligt for transit-rejsende gælder, at de gerne må rejse gennem Danmark uanset, hvor de har bopæl, og uanset, hvilket transportmiddel de benytter. I disse situationer stilles der ikke krav om en negativ corona-test.







Liste opdateres ugentligt

Da der er tale om nye restriktioner, ligger alle detaljer endnu ikke fast, men den endelige udformning vil blive afklaret i løbet af de kommende dage.













Rigspolitiet oplyser vicere, at kravet derudover vil gælde for karantænelande uden for EU, Schengen og Storbritannien.





Interesserede kan læse mere om de nye restriktioner og se listen over højrisikolande på www.coronasmitte.dk - klik her:

