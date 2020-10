Webinarer sætter fokus på samkørsel

Mandag 26. oktober 2020 kl: 15:04

Af: Redaktionen Sådan lyder præsentationen af to webinarer, som Kollektiv Trafik Forum har arrangeret i begyndelsen af november.Præsentationen fortsætter:Er der plads til flere? I den kollektive trafik er selvforståelsen selvfølgelig stadig, at det er rigtige sted at være for den privatøkonomiske og klimabevidste kunde. Er der plads - eller rummelighed - fra trafikselskabernes side til at integrere samkørsel i det tilbud, trafikselskaberne tilbyder deres kunder uden, at man dermed må frygte en kanibalisering af kunderne fra den kollektive trafik.





Er der plads til flere? Go More tog têten. NaboGO og Ta’ med virker umiddelbart mere dedikerede til samkørsel på daglig, pendlerbasis og understøtter dette med den teknologiske platform og et markant tilstedeværelse med onboarding af nye medlemmer, opbygning af partnerskaber med kommuner, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner og ikke mindst trafikselskaber. Toyota har annonceret, at en samkørselstjeneste - Kinto Join - vil blive introduceret i Danmark i starten af det nye år. Er der plads?





Er der plads til flere? Også hvis vi skal overholde krav til plads og afstand i de kollektive transportmidler? Ellers kan samkørsel måske være med til at skabe det?





Er der plads til flere?





KTF’s to webinarer om spørgsmålet finder sted:



5. november - Mere samkørsel: FDM ønsker bedre lovgivning og mere samarbejde i tråd med den franske model - klik her:





12. november - NT og NaboGO. Samkørsel og kollektiv trafik i parløb for mere mobilitet, mindre trængsel og bedre klima - klik her:





På de to webinarer kan man få svar på nogle af ovenstående spørgsmål. Her er der plads, det er gratis, og man kan tilmelde sig på nedenstående link.



























