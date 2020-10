Pensionister kan køre gratis i Tønder i 2021

Mandag 26. oktober 2020 kl: 12:01

Af: Jesper Christensen Forud for premieren for den gratis bustransport for pensionister i Tønder Kommune er det uvist, hvor stor interessen vil være - og hvad det gratis rejsekort til gruppen vil koste.I budgetforliget for 2021 har politikerne bag forliget afsat 400.000 kroner til forsøget med gratis befordring med bus for pensionister og førtidspensionister.Bag på det særlige rejsekort, der i forsøgsperioden vi blive udstedt gratis, vil det være oplyst, at kortet kun er gældende til busser i Tønder Kommune.Forsøget skal tages op til vurdering i juni 2021, hvor det så vil blive besluttet, om ordningen skal være permanent, og om der skal være en egenbetaling.