Olietransportør fra Jylland overtager sjællandske aktiviteter

Søndag 25. oktober 2020 kl: 21:30

Af: Redaktionen Logi-dan beskæftiger otte medarbejdere - 7 chauffører samt 1 funktionær. Alle medarbejdere vil blive virksomhedsoverdraget efter gældende regler, Logi-dans bilpark på Sjælland overdrages ligeledes til Skanol.Logi-dan har en distributionsaftale med Circle K, som overgår til Skanol. Aftalen med Circle K omfatter oliedistribution i hele Nordsjælland samt forsyning af benzin og diesel til et antal tankstationer i og omkring København.Skanol har allerede i dag et godt og velfungerende samarbejde med Circle K i hele Jylland, og ser frem til at udbygge samarbejdet med de nye aktiviteter på Sjælland.Overtagelsen af Logi-dans aktiviteter på Sjælland er en del af Skanols vækststrategi. Selvom markedet er faldende indenfor olie, benzin og dieselområdet er Skanol og Skanol’s ejere ikke bange for at investere i nye aktiviteter, og ønsker med den tilgang at være den mest effektive distributør i et faldende marked. Skanol forventer en yderlige konsolidering af markedet, og er parat til at være en del af dette.Skanol har de seneste år haft stor succes med at implementere multishare-distribution på tankbilerne i Jylland. Multishare-distribution betyder, at der køres flere kundeselskaber på samme tankvogn. Denne metode gør, at Skanol kan holde omkostningerne på et lavere niveau og få større mulighed for at yde en endnu bedre service til kunderne.







Efter overtagelsen af Logi-dans aktiviteter på Sjælland forventer Skanol også at indarbejde multishare-distribution på tankbilerne på Sjælland inden for kort tid





Om Skanol A/S:

Skanol A/S udvikler og leverer sikre og effektive transport- og logistikløsninger indenfor farligt gods transporteret i tankvogn i Norden

Skanol A/S råder over knap 180 tankvogne og beskæftiger omkring 255 egne medarbejdere samt et større antal vognmænd

Skanol A/S har aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige med udgangspunkt fra kontorer i Aarhus, Göteborg og Oslo

Skanol A/S er ejet af Thorkild Andersen Holding A/S og Uno-X Energi AS i fælleskab. Thorkild Andersen Holding A/S ejer blandt andet Frode Laursen-koncernen



