Skorsten på havnen i Aarhus væltede

Torsdag 22. oktober 2020 kl: 11:06

Af: Redaktionen Aarhus Havn oplyser, at der skal foretages en række tekniske undersøgelser af hændelsen, som betyder, at skibstrafikken i det pågældende havnebassin i nogen grad kan være påvirket indtil skorstenen fjernes.Østjyllands Politi og beredskab undersøger sagen og forestår det videre oprydningsarbejde - en del af området ved Kornpieren er afspærret. Aarhus Havn bistår med koordinering og ressourcer i det omfang, myndighederne efterspørger dem.- Aarhus Havn ejer arealet, men ikke bygninger og installationer. Vi er i tæt dialog med Himmerlands Grovvarer og de øvrige virksomheder, der er berørt af hændelsen. Desuden er vi i gang med at opsætte bøjer i havnebassinet med henblik på at omdirigere skibe i området, siger havnedirektør Thomas Haber Borch.











I vores billedearkiv fandt vi også et før-skorstenen-væltede-billede.





