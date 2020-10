Lastvognssælger vender tilbage til Viborg

Torsdag 22. oktober 2020 kl: 10:57

Laurits Damgaard.

Af: Redaktionen Det begyndte med en uddannelse som Volvo-lastvognsmekaniker. Derefter rejste Laurits Damgaard til Gent i Belgien for at arbejde med teknisk support på byens Volvo-fabrikk.I 2015 vendte han tilbage til Danmark, hvor han blev salgskonsulent hos Volvo Truck Center i Viborg. Herefter gik turen til Aalborg, hvor han tog de aalborgensiske kunder under sine vinger.Nu er Laurits Damgaard tilbage i Viborg, hvor han sammen med Lars Herslund danner salgsholdet.Laurits Damgaard er 29 år og bor i Bjerringbro sammen med sin kone og deres to børn.