Færdselsstyrelsen kigger på løsning

SÆRTRANSPORTER:

Tirsdag 20. oktober 2020 kl: 11:43

Af: Redaktionen ATL og DI Transport oplyser videre, at Færdselsstyrelsen ikke kan oplyse, hvor lang tid der vil gå, før eventuelle nye regler kan træde i kraft.De to organisationer forklarer, at hvis eksempelvis en entreprenør beder en transportvirksomhed om at flytte en større maskine, vil det i øjeblikket tage 15-16 arbejdsdage, før opgaven kan løses. Det skyldes, at politiet har ændret procedure, så kommunerne skal høres i forbindelse med hver eneste særtransport. Ventetiderne er i øjeblikket længst hos politiets særtransportkontor i Greve, der behandler alle ansøgninger øst for Lillebælt. Men også i Jylland er der stigende ventetider.Organisationerne peger på, at de lange ventetider fører til økonomiske tab hos transportvirksomhederne og i byggebranchen. Det ikke ifølge organisationerne ikke usædvanligt, at en virksomhed taber omsætning for over 100.000 kroner hver dag, en stor entreprenørmaskine holder stille.- Virksomhederne står i en meget alvorlig og akut situation, som kræver øjeblikkelig handling. Vi må hurtigst muligt tilbage til den situation, vi havde før politiet ændrede procedure for sagsbehandlingen, siger Lars William Wesch, der er direktør i ATL.Færdselsstyrelsen har skrevet til ATL, at man er i dialog med Rigspolitiet på baggrund af sagsbehandlingstiderne for særtransporter, og at man i den forbindelse vil se nærmere på, om de nuværende udfordringer med forlængede sagsbehandlingstider giver anledning til at ændre reglerne for udstedelse af særtransporttilladelser.Men Færdselsstyrelsen peger over for ATL på, at det ikke er muligt at give et bud på, hvornår eventuelle nye regler kan træde i kraft, da det afhænger af, hvad der er behov for at undersøge inden reglerne kan ændres. Derudover vil et udkast til nye regler skulle sendes i fire ugers offentlig høring, hvor interesserede parter kan sende deres bemærkninger til ændringerne.ATL og DI Transport har opfordret transportministeren og justitsministeren til at gribe ind nu og ændre bekendtgørelsen om særtransporter. De to organisationer var medunderskrivere på et brev, der blev sendt til ministrene i forrige måned, men siden er problemet blevet endnu mere akut.