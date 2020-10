Gartner lægger an til arbejde med ny wirehejs-lastbil

Tirsdag 20. oktober 2020 kl: 11:20

Af: Redaktionen

Lastbilchassiset, der er basis for opbygningen, er et fire-akslet MAN TGS 35.510 8x4-H-6-chassis, mens wirehejset er et Sawo CLF 432S-3W med en tipkapacitet på 28 ton.









Hejset, der har to optrækshastigheder, er monteret med en Sawo Medium-bagende på.









Der er monteret en værktøjskasse i finér på opbygningen, som også er forberedt for rørføring for anhænger samt udtag for automat-smæk.









Wirehejset skal bruges i det daglige arbejde hos anlægsgartner Lauge Bonde ApS, der arbejder med have- og parkanlæg.





