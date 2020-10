Engelsk lastbilfabrik har bygget nummer 100.000

Mandag 19. oktober 2020 kl: 13:05

Af: Redaktionen DAF CF/XF lastbil nummer 100.000 fra Leyland Trucks blev en CF 530 "FAT" 6x4.Leyland’s moderne produktionsanlæg har produceret originale DAF-erhvervskøretøjer siden slutningen af 1980'erne. I dag bygger Leyland Trucks den komplette serie af DAF's LF-, CF- og XF-lastbiler i alle konfigurationer. De fleste CF- og XF-lastbiler, der forlader samlebåndet på fabrikken i Leyland, er produceret til markeder med højrekørsel - eksempelvis Storbritannien og Australien. Fabrikken modtog for nylig Queen's Award for Enterprise 2020, da den har øget eksporten med næsten 50 procent i løbet af de seneste tre år.Et skelsættende øjeblik - Denne CF/XF lastbil nummer 100.000 produceret på Leyland-fabrikken er en meget vigtig milepæl for Leyland Trucks, sagde Brennan Gourdie, der er administrerende direktør for Leyland Trucks.- Storbritannien og Leyland har en stolt tradition for at bygge lastbiler - en tradition, der kulminerer med produktionen af den aktuelle serie af DAF-lastbiler. 100.000 CF/XF lastbiler er et skelsættende øjeblik, som repræsenterer et enestående engagement fra alle her i Leyland og fra hele DAF-organisationen, sagde han videre.