38-årig chauffør fra Letland kørte på en andens førerkort

Mandag 19. oktober 2020 kl: 11:47

Efterforskning af misbrug

Af: Redaktionen Tirsdag 13. oktober ved 6.30-tiden kontrollerede politifolk fra Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi en lettisk lastbil registreret i 2017. Ved kontrollen kunne politifolkene konstatere, at det førerkort, som lastbilens 38-årige lettiske chauffør havde sat i bilens fartskriver, tilhørte en anden.- Det er naturligvis vigtigt, at føreren benytter sit eget, personlige førerkort, så vi kan sikre os, at føreren rent faktisk har overholdt sin køre-/hviletid. Hvis føreren skifter førerkort undervejs og benytter andres førerkort, kan vi ikke kontrollere, om han blandt andet har afholdt de nødvendige hvil på turen, siger politikommissær Henrik Fobian, der er leder af Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi.Politiet undersøgte efterfølgende lastbilen for at se, om chaufføren ved en fejl kunne have fået forbyttet sit førerkort med en anden chaufførs. Men under et gulvtæppe i lastbilen fandt politiet den 38-årige chaufførs personlige førerkort indpakket i aluminiumsfolie.Politiet gennemgik lastbilens takograf og de registrerede køre-/hviletider. Her kunne tungvognsbetjentene se, at der var tale om omfattende snyd med det isatte førerkort, der tilhørte en 62-årig mand fra Letland. De seneste 28 dage var den 62-åriges førerkort blevet brugt 18 gange. Men den standsede 38-årige chauffør kunne kun mistænkes for otte af de 18 forhold.Politiets efterforskning af sagen skal nu klarlægge omstændighederne ved de øvrige 10 tilfælde med misbrug af den 62-åriges førerkort. Politikommissær Henrik Fobian understreger, at det er politiets opfattelse, at misbruget er en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om personelfalsk.- Vi ser gentagne gange, at førere forsøger at omgå reglerne for køre-/hviletider, og det er helt uacceptabelt. Det er regler, der sikrer sikkerheden på vejene, og de skal overholdes. Denne sag er et eksempel på et mere fantasifuldt forsøg, men det er i den grad også mere alvorligt. Vores betjente er specialister på området, og de går ikke på kompromis med kontrollens kvalitet, så selv de fantasifulde forsøg bliver opdaget. Vi har sigtet føreren for overtrædelse af straffeloven, og vi overlader det nu til domstolene at vurdere grovheden strafferetligt, siger Henrik Fobian.Den standsede fører er desuden sigtet for overtrædelse af køre-/hviletidsbestemmelserne, idet han blandt andet i løbet af et helt døgn kun foretog ét hvil på en time og fire minutter. Desuden kan føreren formentlig se frem til en frakendelse af førerretten i Danmark.Straffesagen skal nu afgøres ved et retsmøde 18. november ved Retten i Roskilde.







Politiet har tilbageholdt lastbilen, indtil den lettiske virksomhed har betalt en bøde, der lyder på over 400.000 kroner.





Til sammenligning koster en ny to-akslet sættevognstrækker omkring 750.000 kroner - nogle koster mere, andre mindre.





